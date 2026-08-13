Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

Афиша необычных ,

карта интересных

и  с творческими людьми
в городе Ростов-на-Дону

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Арт-пространства

Cream

1-я Майская улица, 20/7
Карточка

Roof Live

проспект Космонавтов, 19А/28Ж
Карточка

Степь

Береговая улица, 12с1
Карточка

Циферблат

проспект Соколова, 46
Карточка

Черduck

улица Седова, 5
Карточка

В порядке

улица Баумана, 2/12
Карточка

Есть с кем и куда сходить

В приложении «Кавёр» можно заполнить анкету и найти компанию на мероприятия

Свежие статьи из блога

Карточка

Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

Карточка

Они нашли любовь в Кавре. Часть 2

Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!

Карточка

«Я не хочу тебя спугнуть»: первые прикосновения

Врач-остеопат о том, как всего одно касание сближает и создаёт атмосферу доверия.

Карточка

Топ-фестивали того самого лета

Лето создано для больших эмоций и яркой жизни. Факт. Мы собрали горячие фесты в городе и за его пределами. Время строить грандиозные планы!

Галереи

Галерея NNN

Пушкинская улица, 83
Карточка

Что ещё

Вечеринки
Выставки
Концерты
Мастер-классы
Спектакли
Стендапы

Последние комментарии

Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

31

5 июля 2026, 16:13
Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

...

5 июля 2026, 02:37
Место: Линии

Екатерина

Интересно и необычно 🔥

19 мая 2026, 01:51
Место: Джаз-клуб «Эссе»

Аноним

Классное место.Люблю ходить на лекции о известных людях, приятная атмосфера, красивая подача блюд

7 декабря 2025, 14:33
Место: Степь

Аноним

Была давно на лекции про Китай. Место стильное, было интересно, учились писать иероглиф, в конце была чайная церемония

7 декабря 2025, 14:30
Событие: Слот

Александр

Ищу пару на концерт

29 ноября 2025, 21:21
Событие: Три дня дождя

Александр

Ищу пару на концерт

17 ноября 2025, 04:36
Место: Ростовский театр драмы имени Горького

Аноним

Шикарное место. Очень понравилось и пойду еще раз

11 сентября 2025, 04:37
ГлавнаяСобытияСтатьиМеста