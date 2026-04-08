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Roof Live

Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 19А/28Ж
Крыша Галереи «Парк». Глубокий звук, ловкие бармены, просторный танцпол и удобные места в вип-зоне. Ощущение пространства, живая музыка, небо над головой — все складывается в идеальный вечер, который запомнится.
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