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Циферблат

Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 46

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Для кого-то кофейня и библиотека, для кого-то дом культуры, кто-то приходит сюда, как в кинотеатр, кто-то, как в комнату лучшего друга, привыкшую к разговорам по душам, а некоторые благовоспитанные господа принимают это место за английский клуб джентльменов. Здесь есть частичка каждого из этих мест, где можно найти себя. Циферблат — это то место, где ты можешь просто расслабиться, попить вкусный кофе, поиграть в настольные игры или мафию. А по вечерам пятницы, субботы и воскресения здесь часто проходят концерты и играет живая музыка. Работает каждый день с 10.00 до 24.00. Вход по тарифам Циферблата (3,5 рублей/мин)
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