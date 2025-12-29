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Три дня дождя

КСК Экспресс, улица Закруткина, 67А

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Завершение:

от 1800₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыканты, которых возглавляет Глеб Викторов, давно полюбились поклонникам за мрачную романтику, живой звук и искренние тексты. Каждый сольный вечер — это особая атмосфера, когда любимые песни звучат по-новому и дарят классные эмоции.

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Комментарии

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Александр
17 ноября 2025, 04:36

Ищу пару на концерт

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