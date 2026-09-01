Спектакль-притча. Мистическая драматургия Сергея Павлова задаёт вопросы, ответы на которые можно найти только в глубине своего Я. Вечные вопросы: Кто я? Зачем я тут? А что потом? Можно ли любить вечно? Герои, пересекаясь в точке сборки, задают эти вопросы себе и зрителю. А ответы придут после того, как закончится спектакль. А при чём тут Билли?...