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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

А причём тут Билли?

Art Bazar, переулок Островского, 47

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-притча. Мистическая драматургия Сергея Павлова задаёт вопросы, ответы на которые можно найти только в глубине своего Я. Вечные вопросы: Кто я? Зачем я тут? А что потом? Можно ли любить вечно? Герои, пересекаясь в точке сборки, задают эти вопросы себе и зрителю. А ответы придут после того, как закончится спектакль. А при чём тут Билли?...

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