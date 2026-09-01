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Дрэг-рейсинг и Дрифт-шоу

Автодром «Развитие — Evolution Race Park», Краснокрымское сельское поселение

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Завершение:

1500₽
Возраст 6+

Про событие

— дрэг-рейсинг и дрифт-шоу в один вечер — дрифт-такси и дрэг-такси — зона сим-рейсинга — кафе, мангальная зона Только наличными на входе. Расписание: 13:00 — открытие входа для зрителей 13:00–14:00 — развлекательная программа: конкурсы, дрифт-такси, дрэг-такси 14:00–18:30 — кульминационная часть, борьба на вылет 18:30–19:00 — награждение победителей 19:00–22:30 — дрифт-шоу в свете неона

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