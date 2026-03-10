Лекция о том, как реклама стала искусством, а искусство — рекламой. Лекция поможет увидеть в привычном рекламном плакате не просто яркую картинку, а произведение искусства, в котором встречаются графика, дизайн, технологии и культура своего времени. Ты научишься внимательнее смотреть на плакат и замечать в нём художественные приёмы и исторические смыслы. На лекции ты узнаешь: — Какие технические новшества конца XIX века повлияли на развитие плаката и позволили художникам создавать яркие изображения, рассчитанные на городское пространство? — Где и когда на самом деле появилась уличная реклама и как она постепенно превратилась в самостоятельный жанр? — Чем помимо создания плакатов занимались художники эпохи модерна и почему их работы невозможно ограничить одним художественным направлением? — Что такое «японский след» в европейском искусстве и как японская графика повлияла на язык плаката и эстетику ар-нуво? — Почему плакаты Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи стали символами своей эпохи и превратили обычные улицы Парижа в пространство искусства? Лектор: Татьяна Сухорукова. Искусствовед, доцент кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации ЮФУ, Член Союза художников России, член секции искусствоведов при Ростовском отделении СХ России.