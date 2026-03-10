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Ар-нуво. Золотой век плакатного искусства

«Шолохов-Центр», Большая Садовая улица, 125/69

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1900₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о том, как реклама стала искусством, а искусство — рекламой. Лекция поможет увидеть в привычном рекламном плакате не просто яркую картинку, а произведение искусства, в котором встречаются графика, дизайн, технологии и культура своего времени. Ты научишься внимательнее смотреть на плакат и замечать в нём художественные приёмы и исторические смыслы. На лекции ты узнаешь: — Какие технические новшества конца XIX века повлияли на развитие плаката и позволили художникам создавать яркие изображения, рассчитанные на городское пространство? — Где и когда на самом деле появилась уличная реклама и как она постепенно превратилась в самостоятельный жанр? — Чем помимо создания плакатов занимались художники эпохи модерна и почему их работы невозможно ограничить одним художественным направлением? — Что такое «японский след» в европейском искусстве и как японская графика повлияла на язык плаката и эстетику ар-нуво? — Почему плакаты Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи стали символами своей эпохи и превратили обычные улицы Парижа в пространство искусства? Лектор: Татьяна Сухорукова. Искусствовед, доцент кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации ЮФУ, Член Союза художников России, член секции искусствоведов при Ростовском отделении СХ России.

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