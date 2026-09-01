Революционное шоу, где технологии встречаются с искусством рекламы. Уникальное событие года — грандиозная премьера программы «Ночь пожирателей рекламы», где впервые в истории зрители увидят подборку самых впечатляющих рекламных роликов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Новая эра рекламы открывает перед зрителями удивительный мир, где технологии и креатив сливаются воедино. В программе — лучшие работы, созданные при помощи нейросетей, которые демонстрируют безграничные возможности современного рекламного искусства. Жан Мари Бурсико, легендарный создатель проекта, представляет тщательно отобранную коллекцию рекламных шедевров, где каждый ролик — это результат симбиоза человеческого таланта и искусственного интеллекта. Зрителей ждёт захватывающее путешествие по миру рекламы будущего. Особое внимание в программе уделено роли искусственного интеллекта в создании современного рекламного контента. Зрители увидят, как технологии помогают создавать яркие, запоминающиеся и эффективные рекламные истории, которые не уступают традиционным работам лучших креаторов мира. Программа 2026 года станет настоящим праздником для всех, кто интересуется будущим рекламы и хочет увидеть, как искусственный интеллект меняет правила игры в мире креативных индустрий. Тайминг вечера: 19:00-20:00 — развлекательная программа в фойе кинотеатра (ведущий, DJ, конкурсы и подарки, фотозона) 20:00-21:05 — просмотр первой части программы 21:05-21:35 — перерыв, развлекательная программа в фойе кинотеатра 21:35-23:00 — просмотр второй части программы 23:00-23:15 — перерыв 23:15-00:55 — просмотр заключительной части программы.