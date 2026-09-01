Погружайся в историю обожаемой принцессы Дианы — от её работы воспитательницей до королевских скандалов, от брака с принцем Чарльзом до трагедии в Париже. Что связывает разбитое сердце с детской книжкой? Почему свадебный наряд вызвал столько волнений? На встрече обсудят чёрное платье мести, визит леди Ди в Москву, её ревность к Камилле Паркер и, конечно, вечную любовь. Включает: — Приветственная зона с напитками и угощениями; — 3 подачи блюд с тихими винами от шефа; — Увлекательное погружение в мир принцессы Дианы; — Репортажную съёмку в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Полина Ларина деятель искусств, создатель клуба искусств Пароль, сооснователь культурных вечеров с винной дегустацией Истории в бокале.