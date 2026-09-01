Что скрывается за яркими красками, древними традициями, знаменитыми танцами и ароматами специй? Поговорят о традициях и повседневной жизни, богах и праздниках, индийской кухне, музыке, кино, семейных ценностях. Разберутся в культуре Индии — живой, яркой, противоречивой и самобытной. В стоимость включено: — Погружение в историю; — Приветственные напитки; — Фоторепортаж во время мероприятия. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.