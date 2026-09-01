По многочисленным просьбам Квинтет Владимира Лапина — руководителя коллективов Dixie Friends и JazzPapaBand — вновь исполнят на сцене Эссе свою программу — 16 хитов Великого джазмена на все времена. Лучший джаз для всех поклонников жанра.