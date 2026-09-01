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Трибьют Louis Armstrong

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 1600₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

По многочисленным просьбам Квинтет Владимира Лапина — руководителя коллективов Dixie Friends и JazzPapaBand — вновь исполнят на сцене Эссе свою программу — 16 хитов Великого джазмена на все времена. Лучший джаз для всех поклонников жанра.

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