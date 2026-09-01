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Культограм: Музыка кино

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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Завершение:

3200₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Атмосферная встреча под мелодии известных саундтреков. В программе — музыка из фильмов «Леон», «В джазе только девушки», «Талантливый мистер Рипли», «Бумажный дом», «Завтрак у Тиффани» и многих других. Sofia Rossa, яркая певица с бархатным тембром, исполнит твои любимые мелодии на нескольких языках и расскажет удивительные истории о том, как создавались эти песни и как становились важной частью фильма. За фортепиано — виртуозная пианистка Ангелина Келешян, солистка джазового оркестра им. Кима Назаретова. На лекции-концерте ты: — узнаешь, почему один из самых известных саундтреков в мире мог не попасть в фильм? — услышишь сатирическую историю об одном неаполитанском парне — посчитаешь, сколько блюд перечисляется в одной итальянской песне Спикер: Sofia Rossa — певица, лауреат международных конкурсов. Запечатлеет всё волшебство фотограф и оставит приятные кадры на память. В стоимость входят: — концерт и увлекательное погружение в историю музыки — основное блюдо — десерт — бокал вина или чай/кофе — репортажная съемка Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжитесь с нами по номеру 89281245512 Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

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