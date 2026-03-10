Страна цветущей сакуры, величественных самураев, древних храмов и многовековых традиций — Япония удивляет своей способностью бережно хранить прошлое и вдохновлять настоящее. Увлекательная встреча, посвящённая культуре Японии. Познакомишься с её уникальными обычаями, искусством, философией, чайной церемонией, праздниками и символами. Ты узнаешь, как формировался японский характер, почему гармония занимает особое место в жизни японцев и какие традиции продолжают жить спустя столетия. В стоимость включено: — Погружение в историю; — Приветственные напитки; — Фоторепортаж во время мероприятия. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.