Лекция о скрытых смыслах в работах великих художников и о диалоге искусства с вечностью. Почему одни картины восхищают современников, но со временем забываются, а другие продолжают волновать людей спустя столетия? Что делает произведение искусства настоящим шедевром и почему, рассматривая его сегодня, мы говорим не только об истории живописи, но и о самих себе? На премьере лекции «10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать» вместе с опытным и чутким искусствоведом Антониной Нарыжной обратятся к известным произведениям, которые изменили ход истории искусства и стали отражением своей эпохи, а через судьбы великих мастеров попробуют понять, почему подлинное искусство остаётся современным независимо от времени. На лекции ты узнаешь: — Как шедевры мировой живописи меняли представление о человеке, красоте и окружающем мире? — Какие известные произведения были непонятны современниками, но навсегда изменили историю мировой культуры? — Что объединяет «Тайную вечерю», «Менины», «Ночной дозор», «Гернику» и «Чёрный квадрат», несмотря на столетия, разделяющие их создание? — Какие философские вопросы о времени, истине, памяти, свободе и человеческой природе скрываются за внешней красотой знаменитых полотен? — Леонардо да Винчи, Веласкес, Рембрандт, Ван Гог, Малевич: как великие художники искали истину, ошибались, спорили со своим временем и открывали новые горизонты искусства? — Как рассмотреть в произведениях искусства не только сюжет и технику, но и глубокий разговор великих мастеров со временем?