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Вкусная-драма «Гамлет»

D30 Space, Донская улица, 30

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Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Единственный в своём роде театральный проект, где можно попробовать пьесу на вкус. Спектакль под открытым небом. «Tasty-драма» предлагает оригинальную и новаторскую систему погружения зрителя в атмосферу пьесы через слуховые и вкусовые ощущения, где акцент делается именно на вкусовых ощущениях. Сюжет классической пьесы раскрывается при помощи увлекательного сторителлинга. В нём делается упор на эмоциях, которые главный герой испытывает в тот или иной момент пьесы. Но эти эмоции не озвучиваются, зритель должен сам «сгенерировать» их посредством дегустации определённых блюд. В процессе представления палитра эмоций, вызванная вкусовыми ощущениями, складывается в понимание поступков и намерений героя. Таким образом, зритель имеет возможность почувствовать Гамлета «изнутри». А в конце зрителей ожидает гарантированное послевкусие.

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