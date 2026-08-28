Единственный в своём роде театральный проект, где можно попробовать пьесу на вкус. Спектакль под открытым небом. «Tasty-драма» предлагает оригинальную и новаторскую систему погружения зрителя в атмосферу пьесы через слуховые и вкусовые ощущения, где акцент делается именно на вкусовых ощущениях. Сюжет классической пьесы раскрывается при помощи увлекательного сторителлинга. В нём делается упор на эмоциях, которые главный герой испытывает в тот или иной момент пьесы. Но эти эмоции не озвучиваются, зритель должен сам «сгенерировать» их посредством дегустации определённых блюд. В процессе представления палитра эмоций, вызванная вкусовыми ощущениями, складывается в понимание поступков и намерений героя. Таким образом, зритель имеет возможность почувствовать Гамлета «изнутри». А в конце зрителей ожидает гарантированное послевкусие.