Дора. Айседора. Изидора. Дунька. Великая Дункан. Головокружительные взлёты и сокрушительные падения, всемирная слава и личная трагедия, больная любовь, и, наконец, смерть, которую потомки назовут «слишком уж театральной». Всё существование этой невероятной женщины не подчинялось никаким правилам. Смело ломала она признанные каноны, разрушала устоявшиеся стереотипы времени, в котором жила. Вопреки всему создавая невиданный доселе танец — танец будущего. Танец, в котором, была и есть, свобода духа и тела, сама природа, естественность, простота, женственность, грация, поэзия! После неё остались лишь легенды, армия подражателей и…недописанные мемуары! Спустя полтора столетия ты будешь листать их вместе с актёрами…