Три монопьесы для трёх актрис. Три жанра в одном спектакле — комедия, мелодрама и драма. Тонкая как аромат духов атмосфера, лёгкость, но в то же время поразительная глубина, в которую ты отправишься вместе с героинями спектакля. «Марсельский призрак» — немного чёрная комедия положений с переодеваниями. «Равнодушный красавец» — пьеса, написанная специально для Эдит Пиаф, и она же стала прототипом главной героини. Страстная и мелодраматичная история любви, которая не закончится никогда! «Человеческий голос» — это пластическая драма на основе одноимённой пьесы. Трагическая история расставания. Предательства и бесконечной любви! Неоднозначные и пронзительные пьесы о женщинах, о любви, о жизни.