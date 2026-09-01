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Человеческий голос

Человек в кубе
Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Три монопьесы для трёх актрис. Три жанра в одном спектакле — комедия, мелодрама и драма. Тонкая как аромат духов атмосфера, лёгкость, но в то же время поразительная глубина, в которую ты отправишься вместе с героинями спектакля. «Марсельский призрак» — немного чёрная комедия положений с переодеваниями. «Равнодушный красавец» — пьеса, написанная специально для Эдит Пиаф, и она же стала прототипом главной героини. Страстная и мелодраматичная история любви, которая не закончится никогда! «Человеческий голос» — это пластическая драма на основе одноимённой пьесы. Трагическая история расставания. Предательства и бесконечной любви! Неоднозначные и пронзительные пьесы о женщинах, о любви, о жизни.

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