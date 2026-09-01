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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Мой блистательный развод

Человек в кубе
Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Ироничная исповедь одинокой женщины. Как выжить после развода? «Легко, идя по жизни смеясь!», — так отвечает на этот вопрос героиня пьесы. Будут слёзы, отчаяние и разочарование, как без них. А после — радость от свободного полёта! Счастливые мгновения с собой, любовные и не только приключения. И ещё много историй, с которыми хоть на стендап-шоу иди. Только бы не проморгать хэппи-энд, и ко всему относиться с юмором. Взрослая комедия о самом главном.

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