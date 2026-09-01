«Три высокие женщины» — спектакль чётких линий и отточенных форм, чёрный, белый и красный, берущий за самое сердце, мощным энергетическим потоком излечивающий душу. В какой момент жизни вновь, как при рождении, Женщина сталкивается со своей Судьбой? Тогда, когда ей 92. Тогда, когда ей пора уходить. Но перед уходом нужно вызвать юриста, чтобы уладить дела, нужно заплатить сиделке и не дать слугам обмануть себя. Нужно доказать, что ты жива, что прожила жизнь не просто так, пусть в этой жизни случилось много провалов и что-то хочется вырезать из памяти. Сможет ли она доказать, что была права? Что услышит она от сына, вернувшегося после двадцатилетней разлуки навестить ее, умирающую, лишенную сознания? Одна из поздних и самых сильных пьес гениального драматурга Эдварда Олби «Три высокие женщины» легла в основу спектакля, который стал настоящим событием.