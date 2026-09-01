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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

За закрытыми дверями

Человек в кубе
Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Экзистенциональная драма о вине, свободе и самосознании. Журналист Гарсен, интеллектуалка Инэс и красотка Эстель оказываются в гостиничном номере. Нет ни зеркала, ни окон, да и дверь заперта. Что дальше? И почему они оказались в этом номере? Три незнакомых человека задаются именно этими вопросами. Возможно на них сможет ответить коридорный, который как тень появляется и исчезает, а вместе с ним и исчезает возможность покинуть комнату. Герои мучаются оттого, что в их прошлом присутствует нечто, ошибка, подлость, предательство, то, что уже невозможно изменить. Или есть что-то еще? События и осознания, которые предстоит пережить героям куда серьёзней, чем невозможность покинуть комнату.

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