Мировой театральный хит — знаменитая пьеса японского драматурга Коки Митани в постановке Германа Грекова. Сюжет: «Молодой драматург идёт на прием к цензору, человеку очень строгому и консервативному, чтобы получить разрешение на постановку новой комедийной пьесы. Цензор, человек, переведённый на эту должность недавно, никогда в своей жизни не смеялся и не понимает, зачем в тяжёлое для Японии время нужен смех и театр вообще». В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.