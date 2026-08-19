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Академия смеха

Линии
улица 18-я Линия, 8

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мировой театральный хит — знаменитая пьеса японского драматурга Коки Митани в постановке Германа Грекова. Сюжет: «Молодой драматург идёт на прием к цензору, человеку очень строгому и консервативному, чтобы получить разрешение на постановку новой комедийной пьесы. Цензор, человек, переведённый на эту должность недавно, никогда в своей жизни не смеялся и не понимает, зачем в тяжёлое для Японии время нужен смех и театр вообще». В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

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