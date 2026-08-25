Что определяет нашу судьбу — собственный выбор или цепь событий, которую невозможно изменить? «Фаталист» — это история о людях, оказавшихся перед последней чертой. Им предстоит сыграть в русскую рулетку, но настоящим испытанием станут не револьверы, а их собственные страхи, принципы и прошлое. Каждый из них пришёл сюда со своей правдой и своей целью. Но когда в барабане появляется первый патрон, становится неважно, кем ты был вчера. Остаётся лишь один вопрос: хозяева ли мы своей судьбы или все уже давно решено за нас? Действие начинается с первого твоего шага в пространство. Перемещайся, наблюдай, подслушивай разговоры и собирай историю по частям — остановившись на месте, ты рискуешь пропустить самое важное. Но главное: именно зрители будут влиять на ход событий и решать судьбы героев. Кто останется жив к финалу? И кто знает — возможно, в какой-то момент взять в руки револьвер и встать в круг придётся уже не персонажу, а кому-то из вас.