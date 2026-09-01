Спектакль «Годо» по пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» — классика абсурда. «Годо» — это трагифарс о цикличности и абсурдности жизни. Вечное ожидание счастья, которое придёт завтра. Но завтра не приходит никогда, оно превращается в сегодня. И снова нужно ждать это призрачное завтра. Ждать завтрашнего дня или жить настоящим? Вот о чём ты должен спросить себя.