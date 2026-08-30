Впервые за более чем вековую историю ростовского трамвая ты сможешь поучаствовать в уникальном иммерсивном спектакле в трамвае. Перед тобой развернётся настоящая, живая история города начала 20 века. Представь: начало 20 века, ты едешь в одном трамвае с отцом Фёдором, который прибыл в Ростов на поиски 12 стульев, известным драматургом, и другими уважаемыми ростовцами и мелкими проходимцами. В начале путешествия тебе будет нужно купить у кондуктора трамвайный билет — ты сможешь расплатиться монетами 20-х годов. Не только увидишь легендарных ростовчан, но и сможешь приобрести свежий выпуск донской прессы, поторговаться с коробейником, стать свидетелем ограбления века и трогательной истории любви. Путешествие в прошлое подойдёт тем, кто интересуется историей Ростова-на-Дону, любит театр и необычный и познавательный досуг. Отправление: Трамвайная остановка «Театральный проспект», ул. Горького, 291