ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Иммерсивный спектакль в трамвае «Городские легенды»

улица Максима Горького

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Впервые за более чем вековую историю ростовского трамвая ты сможешь поучаствовать в уникальном иммерсивном спектакле в трамвае. Перед тобой развернётся настоящая, живая история города начала 20 века. Представь: начало 20 века, ты едешь в одном трамвае с отцом Фёдором, который прибыл в Ростов на поиски 12 стульев, известным драматургом, и другими уважаемыми ростовцами и мелкими проходимцами. В начале путешествия тебе будет нужно купить у кондуктора трамвайный билет — ты сможешь расплатиться монетами 20-х годов. Не только увидишь легендарных ростовчан, но и сможешь приобрести свежий выпуск донской прессы, поторговаться с коробейником, стать свидетелем ограбления века и трогательной истории любви. Путешествие в прошлое подойдёт тем, кто интересуется историей Ростова-на-Дону, любит театр и необычный и познавательный досуг. Отправление: Трамвайная остановка «Театральный проспект», ул. Горького, 291

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Рас-стояние
Рас-стояние

от 1200₽

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Человеческий голос
Человеческий голос

от 1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста