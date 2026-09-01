Ренуар — художник, который любил жизнь и женщин. Погрузишься в мир солнца, красоты и радости, а лекция будет сопровождаться гастрономической подачей от шеф-повара Владимира Капитонова. В стильном пространстве «Капитонов Сад» гостей ждут изысканные блюда и атмосфера, в которой искусство соединяется с гастрономией. На встрече узнаешь, почему Ренуар считал своей задачей дарить людям радость, что он особенно любил в женщинах и как умел превращать самые обычные сцены в настоящие картины счастья. А ещё — три неожиданных факта: почему Ренуар написал портрет Вагнера всего за 35 минут, каким был его голос и почему уже в 13 лет его называли «господином Рубенсом»? Узнаешь, как художник продолжал писать, даже когда пальцы почти перестали слушаться, и почему творчество стало его жизнью. В стоимость входит: • Приветственная зона с напитками и угощениями; • Три подачи блюд в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; • Увлекательное погружение в мир искусства; • Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Марина Азатян художник, кастомайзер, искусствовед.