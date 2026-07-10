Мистика Гоголя
Капитонов сад, 2-я Праздничная улица, 72/3
Начало:
Завершение:
6400₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Поговорим о жизни и привычках Николая Гоголя, заодно попробуем блюда по мотивам его любимых рецептов на гастроужине в Капитонов сад. В стоимость включено: — Атмосферный гастро-ужин; — Погружение в историю; — Приветственные напитки; — Фоторепортаж во время мероприятия. Спикер: Полина Ларина Деятель искусств, создатель клуба искусств Пароль, сооснователь культурных вечеров с винной дегустацией Истории в бокале.
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