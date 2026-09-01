Атмосферная встреча под мелодии известных саундтреков. В программе — музыка из фильмов «Леон», «В джазе только девушки», «Талантливый мистер Рипли», «Бумажный дом», «Завтрак у Тиффани» и многих других. Sofia Rossa, яркая певица с бархатным тембром, исполнит твои любимые мелодии на нескольких языках и расскажет удивительные истории о том, как создавались эти песни и как становились важной частью фильма. За фортепиано — виртуозная пианистка Ангелина Келешян, солистка джазового оркестра им. Кима Назаретова. На лекции-концерте ты: — узнаешь, почему один из самых известных саундтреков в мире мог не попасть в фильм?; — услышишь сатирическую историю об одном неаполитанском парне; — посчитаешь, сколько блюд перечисляется в одной итальянской песне. Спикер: Sofia Rossa — певица, лауреат международных конкурсов. В стоимость билета входит: — концерт и увлекательное погружение в историю музыки; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка