ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Культограм: Музыка в кино

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Атмосферная встреча под мелодии известных саундтреков. В программе — музыка из фильмов «Леон», «В джазе только девушки», «Талантливый мистер Рипли», «Бумажный дом», «Завтрак у Тиффани» и многих других. Sofia Rossa, яркая певица с бархатным тембром, исполнит твои любимые мелодии на нескольких языках и расскажет удивительные истории о том, как создавались эти песни и как становились важной частью фильма. За фортепиано — виртуозная пианистка Ангелина Келешян, солистка джазового оркестра им. Кима Назаретова. На лекции-концерте ты: — узнаешь, почему один из самых известных саундтреков в мире мог не попасть в фильм?; — услышишь сатирическую историю об одном неаполитанском парне; — посчитаешь, сколько блюд перечисляется в одной итальянской песне. Спикер: Sofia Rossa — певица, лауреат международных конкурсов. В стоимость билета входит: — концерт и увлекательное погружение в историю музыки; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста