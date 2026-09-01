Шоу виртуозов. Симфорок: от Queen до Linkin Park
Особняк 1898, Большая Садовая улица, 64
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 4500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Культовые хиты величайших рок?групп мира зазвучат в новом, масштабном звучании. В программе — знаковые треки, ставшие голосом целых поколений. Профессиональный оркестр раскроет глубину и драматизм этих композиций, добавив им симфонического размаха и эмоциональной мощи.
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