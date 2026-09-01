Культовые хиты величайших рок?групп мира зазвучат в новом, масштабном звучании. В программе — знаковые треки, ставшие голосом целых поколений. Профессиональный оркестр раскроет глубину и драматизм этих композиций, добавив им симфонического размаха и эмоциональной мощи.