Кинопоказ легендарного фильма «Завтрак у Тиффани» — истории, которая уже более полувека покоряет зрителей своим очарованием, лёгкостью и удивительной глубиной. Это кино о мечтах, поиске себя, любви и внутренней свободе, наполненное атмосферой Нью-Йорка, тонким юмором и эстетикой, ставшей настоящей классикой мирового кинематографа. Холли Голайтли живёт легко и беззаботно, очаровывая окружающих своей непосредственностью, красотой и загадочностью. Она мечтает о красивой жизни и верит, что однажды обязательно найдёт своё место в мире. Её привычный уклад меняется, когда в соседнюю квартиру переезжает молодой писатель Пол Варжак. Их случайное знакомство постепенно перерастает в искреннюю дружбу, заставляя обоих взглянуть на свои желания, страхи и представления о счастье по-новому. В главных ролях — блистательная Одри Хепбёрн, создавшая один из самых узнаваемых женских образов в истории кино, и Джордж Пеппард, чья сдержанная игра стала прекрасным дополнением этой нежной и искренней истории. Этот фильм — прекрасный повод провести вечер в компании настоящей классики, насладиться атмосферой старого Голливуда, вдохновиться красотой каждого кадра и еще раз убедиться, что самые важные встречи в жизни часто случаются совершенно неожиданно. В зале представлены: Вип-зона со столиками для тех, кто любит уют и особый подход. Партер — центр зрительского внимания. Амфитеатр — идеальное место для полного погружения в атмосферу.