ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Bumble Beezy

Родня Спейс, Красноармейская улица, 33

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Первый большой тур Bumble Beezy за 7 лет. Уже этой осенью артист отправляется в тур «The Cor» — с новыми треками, фирменным флоу и безумной энергетикой. Один из самых техничных МС раздаст лютого лайва, который ты так ждал. Один из самых ярких МС на сцене возвращается, чтобы вновь доказать, почему его лайвы невозможно забыть.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста