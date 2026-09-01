ДМЦ
Оркестровая Яма, ул. Города Волос, 14
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой концерт с программой «Избранное», где собраны не просто хиты, а полноценное концертное полотно. Программа объединит три части: лидеры стримингов с миллионными прослушиваниями, энергичные боевики прошлых лет и лучшие треки из нового материала. В основу сет-листа легли голоса слушателей, а также свежие релизы, которые ДМЦ дополнительно включил в программу. Музыкальное путешествие охватит весь творческий путь ДМЦ — от фолка до плотного альтернативного рока.
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