Блюзовый вечер с Mr.KingBee
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Группа Mr.KingBee — это все лучшие музыкальные традиции 20-го века. Словно лучшие сорта отборного табака в кубинской сигаре, музыка проверенная временем, словно выдержанный в дубовой бочке виски. Настоящая история отчаяния и восторга, горя и счастья, история о чувствах, которые ты не раз испытывал.
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