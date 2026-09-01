Группа Mr.KingBee — это все лучшие музыкальные традиции 20-го века. Словно лучшие сорта отборного табака в кубинской сигаре, музыка проверенная временем, словно выдержанный в дубовой бочке виски. Настоящая история отчаяния и восторга, горя и счастья, история о чувствах, которые ты не раз испытывал.