Атмосферный джазовый концерт, где ты окунёшься в магию золотого века джаза в сиянии сотен свечей. Фрэнк Синатра стал не просто великим певцом XX века, он превратил песню в сценическое высказывание: мог спеть фразу почти разговорно, но так точно, что за ней сразу появлялись характер, история и чувство. В программе прозвучат композиции, давно ставшие частью мировой музыкальной памяти: Fly Me to the Moon, L.O.V.E., Blue Moon, Moon River, Autumn Leaves, The Shadow of Your Smile. Высококлассный Buon Gusto Band виртуозно исполнит бессмертные хиты великого Фрэнка Синатры. Концерт пройдёт в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова.