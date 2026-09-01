Магия свечей «Джаз в особняке. Frank Sinatra»
Большая Садовая улица, 64
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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Атмосферный джазовый концерт, где ты окунёшься в магию золотого века джаза в сиянии сотен свечей. Фрэнк Синатра стал не просто великим певцом XX века, он превратил песню в сценическое высказывание: мог спеть фразу почти разговорно, но так точно, что за ней сразу появлялись характер, история и чувство. В программе прозвучат композиции, давно ставшие частью мировой музыкальной памяти: Fly Me to the Moon, L.O.V.E., Blue Moon, Moon River, Autumn Leaves, The Shadow of Your Smile. Высококлассный Buon Gusto Band виртуозно исполнит бессмертные хиты великого Фрэнка Синатры. Концерт пройдёт в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова.
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