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Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

Особняк 1898, Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Масштабное музыкальное шоу, в котором легендарные хиты обретают новое звучание. В исполнении Virtuoso Show Orchestra каждая композиция раскрывается по-новому. Шоу станет отличной возможностью вновь услышать музыку любимого артиста, в исполнении одного из самых ярких коллективов Ростова-на-Дону. Майкл Джексон — король поп-музыки, артист, навсегда изменивший мировую музыкальную индустрию. Он превратил концерт в грандиозное шоу, объединив музыку, танец и сценическое искусство в единое целое. Спустя десятилетия песни Майкла продолжают звучать по всему миру, а поклонники вновь собираются на концертах, посвящённых его творчеству. Премьера шоу «Michael Jackson Symphony» подарит зрителям возможность услышать самые знаменитые хиты артиста в исполнении симфонического оркестра.

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