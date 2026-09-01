Масштабное музыкальное шоу, в котором легендарные хиты обретают новое звучание. В исполнении Virtuoso Show Orchestra каждая композиция раскрывается по-новому. Шоу станет отличной возможностью вновь услышать музыку любимого артиста, в исполнении одного из самых ярких коллективов Ростова-на-Дону. Майкл Джексон — король поп-музыки, артист, навсегда изменивший мировую музыкальную индустрию. Он превратил концерт в грандиозное шоу, объединив музыку, танец и сценическое искусство в единое целое. Спустя десятилетия песни Майкла продолжают звучать по всему миру, а поклонники вновь собираются на концертах, посвящённых его творчеству. Премьера шоу «Michael Jackson Symphony» подарит зрителям возможность услышать самые знаменитые хиты артиста в исполнении симфонического оркестра.