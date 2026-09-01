Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Особняк 1898, Большая Садовая улица, 64
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 4500₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Про событие
Премьера грандиозного шоу перенесёт тебя в мир культового кино и его незабываемой музыки. Особую ценность программе придаёт то, что в неё вошли саундтреки из оскароносных картин – фильмов, отмеченных высшей наградой Американской киноакадемии и навсегда вошедших в историю мирового кинематографа. Музыка этих лент не просто сопровождала кадры – она становилась полноправным героем повествования, усиливая драму, подчёркивая лирику и оставаясь в памяти на десятилетия. Зрители услышат музыкальные шедевры из следующих картин: «Титаник» – пронзительная и величественная тема, покорившая миллионы сердец; «Ла Ла Ленд» — лёгкие, воздушные и одновременно глубокие мелодии, воспевающие мечты и творческие порывы; «Завтрак у Тиффани» — изысканная, утончённая музыка, создающая атмосферу элегантности и лёгкой грусти; «Крёстный отец» — узнаваемая, мрачная и в то же время завораживающая тема, передающая тяжесть власти и семейных уз; «Ромео и Джульетта» — нежная и трагическая музыкальная линия, отражающая всю красоту и боль самой знаменитой истории любви; «Однажды в Америке» — меланхоличные, протяжные мотивы, погружающие в атмосферу ностальгии и ушедшей эпохи; «Запах женщины» — страстная, темпераментная мелодия, наполненная внутренней силой и драматизмом; «Телохранитель» — эмоционально насыщенная композиция, в которой соединяются уязвимость и решимость; «1+1» — тёплая, жизнеутверждающая музыка, напоминающая о ценности дружбы, поддержки и простых радостей жизни.
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