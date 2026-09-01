Осень — время свинга: неспешного, медленного в виде джазовой баллады, а также время взбодриться и вспомнить би-боп и фаст свинг. Квинтет Оксаны Ференчук берёт курс на свинг во всех его проявлениях этой осенью. В этот вечер прозвучат самые красивые свинговые стандарты, осенние баллады, и авторские песни на жизненные, важные и актуальные темы. Состав: Оксана Ференчук — вокал Ольга Баранова — рояль Александр Солдатенко — гитара Юрий Подкользин — бас Максим Кабальскис — барабаны