Квинтет Оксаны Ференчук
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
Осень — время свинга: неспешного, медленного в виде джазовой баллады, а также время взбодриться и вспомнить би-боп и фаст свинг. Квинтет Оксаны Ференчук берёт курс на свинг во всех его проявлениях этой осенью. В этот вечер прозвучат самые красивые свинговые стандарты, осенние баллады, и авторские песни на жизненные, важные и актуальные темы. Состав: Оксана Ференчук — вокал Ольга Баранова — рояль Александр Солдатенко — гитара Юрий Подкользин — бас Максим Кабальскис — барабаны
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