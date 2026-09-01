Обсудят яркую личную жизнь богов Олимпа, проникнешься Аидом, пожалеешь Медузу Горгону, узнаешь как появился Минотавр, о каком подвиге Геракла принято молчать. Когда Олимп засыпает, пробуждаются желания… Прикоснись к миру, где Афродита нашёптывает тайны любви, Арес разжигает страсть, а Дионис приглашает в вихрь наслаждения и вина. На этом вечере обсудят мифы, которые знаем с детства, но с новой стороны — откровенной. Ведь на самом деле древнегреческая мифология полна интриг и страстей. Дорогой Дионис Владимир Капитонов будет приветствовать вином и изысканными блюдами, чтобы создать атмосферную настоящего пира. Будут очень признательны, если ты поддержишь дресс-код мероприятия. Цвета: белый и золото. В стоимость входит: • Вэлкам-зона; • Несколько подач блюд и закуски в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; • Увлекательное погружение в мифы Древней Греции; • Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Полина Касперович сооснователь и автор проекта Культограм, культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.