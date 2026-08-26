На встрече поговорят о жизни и творчестве Винсента Ван Гога и узнаешь: Кем мог бы стать Ван Гог, если бы не выбрал путь художника? Какие тайны хранит картина «Звёздная ночь» и другие работы живописца? Что связывает знаменитого голландца с Японией? Зачем художник отрезал себе ухо? И как Ван Гог повлиял на современное искусство? — приветственная зона с закусками и игристым; — несколько подач блюд и закуски в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — увлекательное погружение в мир искусства; — фотосъёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Александра Иванкова культуролог, член Евразийского художественного Союза, заведующая Отделом искусств Донской публичной библиотеки.