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Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

Арт-пространство «Особняк 1898», Большая Садовая улица, 64

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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Ему было пять, когда отец поставил его перед микрофоном. Одиннадцать – когда Америка выучила его имя. Тридцать — когда весь мир танцевал под его музыку. И пятьдесят — когда он ушёл. Между этими точками — невероятная история мальчика из маленького промышленного городка Америки, который стал самым узнаваемым человеком на планете, продал почти миллиард записей, изменил поп-музыку навсегда — и заплатил за это всем, что у него было. В старинных интерьерах арт-пространства «Особняк 1898» у тебя будет возможность познакомиться с историей восхождения к вершине короля мировой поп-музыки. Зрители по-новому услышать музыку Майкла Джексона: без вокалиста, но с живым инструментальным ансамблем. В программе вечера аранжировки самых известных композиций певца: «Thriller», «Blame it on the boogie», «Billie Jean», «Man in a mirror», «Bad», «Smooth Criminal», «You are not alone», «Earth song», «ABC», «Black or white» и др. В этот вечер тебя ждут: Музыка Майкла Джексона; Истории, которые не попали в документальные фильмы; Главный вопрос, на который каждый сможет ответить сам: чего стоит путь звезды?

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