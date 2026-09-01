Ему было пять, когда отец поставил его перед микрофоном. Одиннадцать – когда Америка выучила его имя. Тридцать — когда весь мир танцевал под его музыку. И пятьдесят — когда он ушёл. Между этими точками — невероятная история мальчика из маленького промышленного городка Америки, который стал самым узнаваемым человеком на планете, продал почти миллиард записей, изменил поп-музыку навсегда — и заплатил за это всем, что у него было. В старинных интерьерах арт-пространства «Особняк 1898» у тебя будет возможность познакомиться с историей восхождения к вершине короля мировой поп-музыки. Зрители по-новому услышать музыку Майкла Джексона: без вокалиста, но с живым инструментальным ансамблем. В программе вечера аранжировки самых известных композиций певца: «Thriller», «Blame it on the boogie», «Billie Jean», «Man in a mirror», «Bad», «Smooth Criminal», «You are not alone», «Earth song», «ABC», «Black or white» и др. В этот вечер тебя ждут: Музыка Майкла Джексона; Истории, которые не попали в документальные фильмы; Главный вопрос, на который каждый сможет ответить сам: чего стоит путь звезды?