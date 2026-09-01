На встрече, за бокалом игристого, узнаешь историю одного из самых влиятельных дизайнеров XX века - Кристобаля Баленсиаги: от сына рыбака до легенды мировой моды, изменившей представление о женском силуэте. На вечере поговорят о том, как сын рыбака в 11 лет начал шить изысканные костюмы, в 22 открыл своё дело и навсегда изменил мир моды, предложив женщинам платья совершенно необычных форм и структур. Узнаешь как Баленсиага создал костюм бортпроводникам Air France, почему был любимчиком самой Коко Шанель, как помогал своей семье и, конечно, какое наследие оставил. В стоимость входит: — Увлекательное путешествие в историю Кристобаля Баленсиаги; — Сет закусок от ресторана Лило; — Бокал игристого; — Стильная съемка. Спикер: Полина Касперович сооснователь и автор проекта Культограм, культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.