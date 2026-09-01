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Концерт-лекция «Жизнь и любовь Фрэнка Синатры»

Особняк 1898, Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

«Лучший способ пережить себя — стать легендой». Фрэнк Синатра Он пел так, будто знал все твои тайны. Его бархатный голос сводил с ума миллионы, а бунтарский характер разрушал стереотипы своего времени. Фрэнк Синатра стал не просто великим артистом — он превратился в символ целой эпохи, наполненной блеском джазовых клубов, громкими романами и опасными связями. Как мальчик из итальянского квартала вписал своё имя в историю мировой музыки — и какую цену заплатил за славу? Что связывало Синатру с американским президентом и итальянской мафией? Почему закончилась его дружба с Джоном Кеннеди и какая из многочисленных историй любви принесла ему настоящее счастье? В старинных интерьерах арт-пространства «Особняк 1898» ты перенесёшься в эпоху легендарного «Голубоглазого», где за сиянием сцены скрывались страсть, амбиции и вечная борьба за совершенство. Ты узнаешь малоизвестные факты из жизни одного из величайших голосов XX века и услышишь истории о женщинах, вдохновлявших его, разбивавших ему сердце и становившихся героинями его песен. Главные композиции Фрэнка Синатры прозвучат в живом исполнении джазового ансамбля, позволяя по-новому услышать музыку, которая и сегодня остаётся символом элегантности, свободы и романтики.

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