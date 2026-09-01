Трибьют Уитни Хьюстон
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
Концерт, посвящённый одной из величайших певиц в истории мировой музыки. В этот вечер прозвучат любимые хиты великой певицы в особых джазовых аранжировках, знакомые мелодии обретут новое звучание. Это будет музыкальное путешествие сквозь самые яркие песни Уитни Хьюстон — от нежных баллад до мощных вокальных хитов. Тебя приглашают окунуться в атмосферу музыки, которая не теряет своей силы с годами, и вновь услышать песни, ставшие частью мировой музыкальной индустрии. На сцене — Ольга Келешян и джазовые музыканты города: Ангелина Келешян — рояль Юрий Подкользин — бас-гитара Алексей Мудраков — барабаны Александр Солдатенко — гитара Андрей Мулюкин — тенор-саксофон Ольга Келешян — вокал
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