ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Экскурсия в мастерскую художественного стекла

Волоколамская улица, 3к4

Начало:

Завершение:

1350₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Программа экскурсии знакомит с традициями стеклодувного мастерства и показывает основные принципы работы с горячим стеклом. Расскажут о стекле и его истории. На твоих глазах произойдёт превращение расплавленной горячей массы стекла в уникальное художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах, оно бывает пластичным, как мёд, и хрупким как, тонкий лёд. Экскурсия в стеклодувную мастерскую для ознакомления со стекольным делом — это прекрасный шанс попасть в завораживающий мир горячего стекла, познакомиться с интереснейшей профессией, увидеть старинное ремесло в современной интерпретации, узнать как происходит процесс изготовления от бокала до дизайнерской люстры, увидеть своими глазами, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр. Просьба, сразу после приобретения билетов на экскурсии или мастер-классы связаться по телефону и подтвердить своё присутствие.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста