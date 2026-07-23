Программа экскурсии знакомит с традициями стеклодувного мастерства и показывает основные принципы работы с горячим стеклом. Расскажут о стекле и его истории. На твоих глазах произойдёт превращение расплавленной горячей массы стекла в уникальное художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах, оно бывает пластичным, как мёд, и хрупким как, тонкий лёд. Экскурсия в стеклодувную мастерскую для ознакомления со стекольным делом — это прекрасный шанс попасть в завораживающий мир горячего стекла, познакомиться с интереснейшей профессией, увидеть старинное ремесло в современной интерпретации, узнать как происходит процесс изготовления от бокала до дизайнерской люстры, увидеть своими глазами, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр. Просьба, сразу после приобретения билетов на экскурсии или мастер-классы связаться по телефону и подтвердить своё присутствие.