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Джаз-клуб «Эссе»

Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 166

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Уютный и вместительный зал, великолепное качество звука, изысканная кухня, выступления ведущих джазовых исполнителей России и зарубежных звёзд, тематические вечера, джемы, бранчи — «Эссе» всегда найдёт, чем удивить и восхитить тебя. Но самое главное — особая атмосфера настоящего джазового дома, где одинаково комфортно и зрителям, и музыкантам. «Эссе» — это место встречи всех, кто ценит живой качественный звук, хочет насладиться виртуозной игрой мастеров джазового искусства, быть в гуще музыкальной жизни города или просто вкусно поужинать в приятной обстановке. Режим работы: Понедельник — пятница с 11:00 до 00:00 Суббота с 16:00 до 00:00 Воскресенье с 11:00 до 00:00 https://essedon.ru/
Карта места...

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Комментарии

А
Аноним
7 декабря 2025, 14:33

Классное место.Люблю ходить на лекции о известных людях, приятная атмосфера, красивая подача блюд

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