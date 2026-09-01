Джаз-клуб «Эссе»
Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 166
Уютный и вместительный зал, великолепное качество звука, изысканная кухня, выступления ведущих джазовых исполнителей России и зарубежных звёзд, тематические вечера, джемы, бранчи — «Эссе» всегда найдёт, чем удивить и восхитить тебя. Но самое главное — особая атмосфера настоящего джазового дома, где одинаково комфортно и зрителям, и музыкантам. «Эссе» — это место встречи всех, кто ценит живой качественный звук, хочет насладиться виртуозной игрой мастеров джазового искусства, быть в гуще музыкальной жизни города или просто вкусно поужинать в приятной обстановке. Режим работы: Понедельник — пятница с 11:00 до 00:00 Суббота с 16:00 до 00:00 Воскресенье с 11:00 до 00:00 https://essedon.ru/
Карта места...
Предстоящие события в этом месте
Культограм: Музыка в кино
Атмосферная встреча под мелодии известных саундтреков. В программе — музыка из ф...
3200₽
Классное место.Люблю ходить на лекции о известных людях, приятная атмосфера, красивая подача блюд