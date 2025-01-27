Подземка
Ростов-на-Дону, проспект Сельмаш, 3
Сайт: http://pod3emka.ru/ Музыкальный клуб «Подземка» — это культовое место для любителей андеграундной рок-музыки в городе. В программе клуба представлены практически все направления актуальной независимой музыки. Каждый вечер - концерты ростовских и приезжих российских и зарубежных групп, от подающих надежды начинающих до динозавров клубной сцены. Режим работы: Чт - Воскр: 19:00 - 00:00
Карта места...
Удивилась, увидев у этого места 5 звезд, но место не самое приятное, коктейли неплохие, но контентгент не самый приятный. Для любителей рока, металла, слэма и драйва очень хорошо, но идти одному (особенно если ты девушка) не очень безопасно. Лучше в большой компании. По стечению обстоятельств играла там с одной группой, так для музыки там практически нерабочее оборудование. Сценический свет почти весь не работал, ужасные колонки, ничего в принципе не работало так, как нужно. И так же из-за того что это небольшое, буквально подземное, пространство - там безумно душно и жарко, теснота этого помещения практически не позволяет нормально потанцевать, а слэм, из-за огромных балок посредине помещения, превращается в еще более опасное веселье. Короче, в принципе неплохо, за те разы что я там была ничего особо страшного кроме приставаний не было, но драки на улице - база.