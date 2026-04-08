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Embargo Villa

Ростов-на-Дону, Левобережная улица, 72

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Резиденция Embargo Villa — это семейно-развлекательный комплекс с облагороженной зелёной территорией в 2Га, на которой размещены: — 4х этажный концептуальный клуб; — ресторан с просторной верандой; — волейбольная площадка — барбекю зона с 12ю беседками — отель с комфортабельными номерами — 3 бассейна, несколько баров; — крытый летний танцпол и вместительная парковка с вертолётной площадкой. Находясь в южной столице нашей страны, резиденция Embargo Villa обеспечивает идеальное место для отдыха летом, а удобное расположение на левом берегу Дона в окружении лесного массива позволит отдыхающим не отвлекаться на городскую суету и насладиться свежим воздухом. Также на территории проходят различные мероприятия вместимостью до 5ти тысяч человек. Сайт — http://embargovilla.ru
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