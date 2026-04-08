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Lave Club F3

Ростов-на-Дону, улица Фрунзе, 3

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Ночной клуб LAVE — для кого-то это любовь, для кого-то деньги, но для всех — это концептуальный бар с фееричной музыкальной концепцией и бесконечным количеством событий. Каждую ночь здесь творят новую историю, которую на утро принято забывать. Атмосфера заставляет испытывать желание остаться и попробовать всё, что только могут тут предложить. Это философия для поколения, которое хочет всё и сразу! Единственное место, где не нужно выбирать: андеграундную аутентичность, гламур нулевых, RnB девяностых или современный хип-хоп.
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