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БурдаМоден

Ростов-на-Дону, улица Максима Горького, 151

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Уникальное танцевальное пространство в самом центре города, в котором замиксованы различные направления моды и стиля. Пять тематических барных зон, два танцпола, растения, арт-объекты, большая летняя площадка, кальян бар. Концепт коктейльной карты основан на культовых коктейлях Апероль Спритц, Негрони и твистах на них. Популярная танцевальная музыка на Главном и электроника на Танцверанде. Дресс-код, фейс-контроль, 21+. https://taplink.cc/burdamodenbar
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