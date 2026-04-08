BIGROOM - большая площадка для любых мероприятий вместимостью более 1000 человек. Более 100 посадочных мест. — площадка оснащена профессиональным звуком, световыми приборами, большим светодиодным экраном. — широкая сцена позволит комфортно разместиться небольшому музыкальному коллективу, также имеется прямой доступ к сцене из гримёрной комнаты. — мультиформатная площадка отлично подойдет под любое мероприятие: концерт, корпоратив, квиз, вечеринку, частное мероприятие. — в заведении есть широкая барная карта и кухня Режим работы: Пятница 22:00-05:00 Суббота 22:00-05:00 Воскресенье 22:00-03:00