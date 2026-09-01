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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Jane Air

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Культовая питерская группа, известная своим эмоциональным тяжёлым звучанием, красивой поэзией и огненными живыми выступлениями, приезжает в Ростов-на-Дону с лучшими и любимыми хитами. Их музыка — это поэзия улиц, всплеск эмоций и крик души, рождённый в туманах северной столицы, но понятный без перевода каждому, кто хоть раз чувствовал рок в крови. На концерте прозвучат как культовые треки, за которые их любят с первого аккорда, так и композиции, в которых раскрывается вся глубина и зрелость их творчества.

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